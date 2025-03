El PSOE pide "responsabilidad" al Congreso para bajar la tasa de alcohol al volante y el PP le reprocha su "propaganda"

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos del Congreso para aprobar la toma en consideración de la proposición de ley en la que plantea la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2, y la prohibición de la difusión de la ubicación de controles policiales en redes sociales. Por su parte, el PP le ha acusado de "propaganda".

En el debate de la toma en consideración de la iniciativa este martes, el diputado socialista Manuel Arribas ha defendido que "no se trata de beber poco, se trata de no beber nada al volante" y ha argumentado que los estudios científicos son "claros" y que un conductor con una tasa de entre 0,1 y 0,5 gramos litro en sangre tiene tres veces más probabilidades de sufrir un accidente mortal.

"La Dirección General de Tráfico lleva años con su lema 'solo cero tiene cero consecuencias. Y solo cero es seguro", ha declarado el portavoz del PSOE, que ha destacado que también la propia Comisión Europea recomienda esta reducción de la tasa máxima como parte de su estrategia para lograr cero víctimas en las carreteras.

En su discurso, Arribas ha mencionado varios casos de siniestros de tráfico provocados por conductores ebrios, alertando de que no son "casos aislados", sino "dramas" que ponen de relieve lo que ocurre cuando se permite que "el alcohol y la conducción sigan yendo de la mano". "Cada una de estas tragedias pudo evitarse", ha manifestado el portavoz, que ha argumentado que la propuesta plantea seguir el modelo de países como Suecia o Noruega.

En su intervención final, ha insistido en que no es una cuestión ideológica y en que "la seguridad vial no entiende de colores" y ha pedido votar pensando en esas "madres y padres" que no van a poder "abrazar" a sus hijos.

FALTA DE MEDIDAS EFICACES

Bella Verano, portavoz del PP, considera que la proposición es "una nueva cortina de humo" del Gobierno y del PSOE, y ha hablado de datos de siniestralidad "preocupantes". "Hasta el 13 de marzo, ya se han contabilizado 201 fallecidos, un 2% más que el mismo periodo del año anterior", ha subrayado la diputada, que cree que "refleja claramente el incumplimiento" de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 y "la falta de medidas eficaces para abordar el problema" por parte del Ejecutivo.

Asimismo, la parlamentaria ha criticado la tramitación de esta iniciativa como proposición no de ley, "saltándose así todos los informes preceptivos y la evaluación previa que requería la iniciativa del Gobierno". "Han elevado el rango normativo de una medida sin respaldo técnico, han evitado los controles legislativos y han ignorado los análisis científicos", ha denunciado.

La diputada ha indicado que en el Partido Popular están "absolutamente comprometidos" con la reducción de la cifra de siniestralidad y abiertos a debatir medidas como estas, pero "desde la información, con datos reales y con opiniones críticas". "Cuando quieran debatir de verdad sobre seguridad vial, cuando quieran aplicar medidas que salven vidas, ahí encontrarán siempre al PP. Pero para el titular y propaganda, no cuenten con nosotros", ha zanjado.

El diputado de VOX Francisco José Alcaraz ha afirmado que las "únicas medidas" que llevan al Congreso "se basan en prohibir, perseguir, empobrecer y engañar a todos los españoles" y que todas las materias legislativas sobre tráfico que proponen "buscan a un único responsable: el conductor".

Alcaraz ha afirmado que "llevar un coche es un peligro" y un "arma", no solo para el que conduce, sino "para los que están en la carretera". No obstante, ha destacado la responsabilidad del Gobierno en materia de infraestructuras viarias. "La Fiscalía señala a las Administraciones como responsable de mal estado de muchas vías públicas y recuerda que, de no mantener el buen estado de las carreteras, supone un delito penal porque el mal estado de la carretera es responsable de uno de cada tres accidentes", ha indicado.

"Ustedes la única iniciativa que tienen que traer aquí es que presenten su disolución y la convocatoria de elecciones, porque eso, crearme, que sí que salvaría vidas", ha aseverado el diputado conservador.

NO SE TRATA DE PROHIBIR, SINO DE PROTEGER

A quienes critican esta ley con el argumento de que es "demasiado restrictiva", el portavoz de Sumar Félix Alonso contesta: "No se trata de prohibir, sino de proteger. No se trata de controlar, sino de salvar vidas. No se trata de limitar la libertad, sino de garantizar que nadie pague con su vida el error de otro, porque la libertad de una persona termina donde empieza el riesgo de otra".

En este sentido, Alonso ha apuntado que "cuando alguien difunde la ubicación de un control, no está protegiendo a un amigo, sino facilitando que alguien ponga en riesgo la vida de otro", ha explicado el diputado, quien ha destacado que el 90% de los conductores fallecidos el año pasado con resultados toxicológicos positivos eran hombres.

Desde ERC, Inés Granollerense ya ha avanzado que su grupo apoyará la tramitación de la iniciativa, pero también la enmendará durante el proceso. "No podemos continuar permitiendo que la permisividad legal del consumo de alcohol al volante continúe generando confusión y la manera de dejar claro que el alcohol y la conducción son incompatibles es la tolerancia cero", ha subrayado la diputada, que cree que debe ir acompañada de "medidas estructurales", empezando por la educación y la concienciación mediante campañas masivas.

"¿Ustedes dejarían operar por un cirujano que ha bebido antes de entrar al quirófano? ¿Ustedes dejarían subir a un transporte escolar a sus hijos si el conductor solo hubiera bebido una cerveza antes de subir? Pues igual de serio es conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol", ha planteado a quienes defienden que esta norma supone limitar la libertad individual de los ciudadanos.

Marta Madrenas, desde Junts per Catalunya, ha asegurado que la medida que se propone referente a la reducción de la tasa máxima les parece "adecuada" y que hoy "la evidencia científica ya ha demostrado que cualquier consumo de alcohol afecta a la capacidad de conducción y que hasta pequeñas cantidades pueden alterar los reflejos y la capacidad de reacción". No obstante, cree que en lo relativo a la difusión de los controles policiales no se ha hecho "un buen encaje jurídico" y que se necesita un análisis "profundo".

La diputada del PNV Maribel Vaquero también ha dicho que apoyarán la toma en consideración de la norma y ha destacado que en la propuesta de nueva redacción del artículo 80 ha desaparecido la mención a la reincidencia y a conducir con una tasa del doble de la permitida, por lo que si el PSOE logra los apoyos, el PNV presentará enmiendas en este sentido.