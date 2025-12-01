El puente de diciembre 2025 registrará lluvias en norte y oeste peninsular y menos frío que esta semana

Archivo - Una ola en el mar, a 3 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La semana empezarán con máximas de 10ºC y heladas en el interior peninsular y un temporal marítimo que provocará olas de hasta seis metros este martes en Galicia, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Por lo demás, los próximos días estarán marcados por la alternancia entre días sin lluvias con otros en los que el paso de frentes dará lugar a precipitaciones en amplias zonas de la Península y Baleares.

En líneas generales, las temperaturas serán propias de la época del año o algo más bajas de lo habitual, por lo que habrá heladas en zonas del interior. Aún así, tendrán una tendencia a subir a lo largo de la semana. El tiempo del lunes será estable y durante la jornada se podrán registrar bancos de niebla en el interior que dificultarán el tráfico rodado.

De acuerdo con Del Campo, un frente llegará a últimas horas del día a Galicia y podrá dejar lluvias abundantes en el oeste de esta comunidad autónoma que podrían extenderse de forma más débil al noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias. Las máximas serán frías en la meseta norte donde no se alcanzarán los 10ºC. En cambio, se rondarán los 20ºC en el mediterráneo andaluz y murciano.

El martes, el frente avanzará de oeste a este y dejará a su paso precipitaciones en amplias zonas de la Península. Estas lluvias serán menos probables e intensas en la vertiente mediterránea y en Baleares y abundantes especialmente en el oeste de Galicia, donde podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta. Además, el viento soplará con fuerza en esta comunidad autónoma y el martes habrá un temporal marítimo importante con olas que superarán los cinco o seis metros.

Durante esta jornada, la nieve aparecerá a partir de unos 1.000 a 1.200 metros (m) en el norte del territorio, por lo que algunas vías de comunicación podrán verse afectadas. Por ello, el portavoz de AEMET ha recomendado consultar el estado de las carreteras. Al margen de esto, ha subrayado que un día más habrá bancos de niebla en el interior, sobre todo en zonas del centro y del este del territorio peninsular.

Asimismo, las temperaturas nocturnas subirán y se reducirá la extensión e intensidad de las heladas de días previos. En cambio, las temperaturas diurnas bajarán, sobre todo en el este peninsular. En buena parte de la meseta norte y también de la meseta sur no se llegará a 10ºC, mientras que en la costa mediterránea, sobre todo de la Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Andalucía, las máximas rondarán los 18 a 20ºC.

El miércoles comenzará con lluvias en el centro y sur de la Península que se irán dirigiendo hacia el este, donde incluso alcanzarán Baleares. Por esta parte, en Melilla podrían ser localmente fuertes. Del Campo ha especificado que la cota de nieve en el norte estará en torno a 800 a 1.000 m. Aunque a lo largo de la jornada irán cesando las precipitaciones, por la tarde llegará un nuevo frente a Galicia que dejará lluvias persistentes en el oeste de esta autonomía.

La predicción recoge bancos de niebla en el interior para este día y temperaturas que serán algo más bajas, con heladas en el norte, centro y este de la Península que serán fuertes en los Pirineos. Del Campo ha indicado que el jueves amanecerá de nuevo con heladas mientras que el frente de la jornada anterior irá avanzando por el territorio y dejará precipitaciones en amplias zonas, que serán menos abundantes y probables en el Mediterráneo y Baleares.

UN PUENTE DE DICIEMBRE MÁS CÁLIDO Y LLUVIOSO

De cara a los días siguientes --los del puente de diciembre--, el portavoz de AEMET ha puntualizado que la incertidumbre en el pronóstico aumenta notablemente. Según ha dicho, podrían seguir llegando frentes a la Península que dejarían lluvias con mayor probabilidad en el norte y en el oeste del país, pero sin poderse descartar en otras zonas del territorio. Aún es difícil precisar a dónde llegarán estas precipitaciones, de acuerdo con el experto.

Por lo demás, las temperaturas subirán y por lo tanto también lo hará la cota de nieve, que sólo caerá en zonas de alta montaña a lo largo del puente. Por el contrario, el ambiente será templado en zonas costeras. En el Cantábrico se rondarán de 18 a 20ºC y el Mediterráneo, de 20 a 22ºC.

Por último, Del Campo ha explicado que en Canarias predominará un régimen de vientos alisios durante toda esta semana. En concreto, estos vientos soplarán con intensidad en las zonas más expuestas y dejarán nubes en el norte de las islas. En este sector habrá lluvias, sobre todo en las islas más montañosas. Además, las temperaturas se mantendrán en general suaves, sin grandes cambios.