Puertas Abiertas alerta de la violencia hacia cristianos en Siria: "Los grupos extremistas han aumentado la persecución"

Archivo - La Iglesia de Mar Elias, en Damasco, donde se perpetró el atentado terrorista de junio de 2025. - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Puertas Abiertas España, Ted Blake, ha alertado este miércoles del aumento de la persecución religiosa en Siria, donde 27 cristianos fueron asesinados por su fe el año pasado, y lo ha atribuido al cambio de gobierno, la violencia de los grupos extremistas y al hecho de que la Iglesia en este país es "muy visible" y "fácil de atacar".

"¿Qué ha ocurrido en Siria? Ha ocurrido un cambio de gobierno que al principio decían que iban a cuidar la libertad religiosa pero, en realidad, lo que ha ocurrido es que los grupos extremistas violentos que persiguen a los cristianos han aumentado la persecución", ha explicado Blake, este miércoles, durante una rueda de prensa para presentar la Lista Mundial de la Persecución 2026 (LMP), un informe que realiza la organización Puertas Abiertas anualmente y que clasifica los países donde los cristianos sufren la persecución y la discriminación más extema.

Según ha precisado Blake, "la presión sobre cristianos en todos ámbitos de la vida, privada, en familia, en la sociedad, han sido afectados por este cambio de gobierno". "La presión sobre los cristianos ha aumentado significativamente en Siria", ha remarcado.

El director de Puertas Abiertas España ha explicado que la situación en Siria es "doble" pues, por un lado, hay un "gobierno islámico que usa la sharía como parte de su forma de gobernar y obviamente la sharía limita la vida de la personas" y, por otro, hay "grupos extremistas que persiguen a los cristianos y han aumentado la persecución".

"El Gobierno no tiene todo el control sobre el país y hay grupos radicales que están ejerciendo la violencia contra los cristianos allí", ha puntualizado.

Añadido a esto, ha indicado que, "a diferencia de otros países, la Iglesia en Siria tiene raíces muy profundas, está presente allí 2.000 años". "Por tanto, es una iglesia muy visible y, al ser muy visible, es una iglesia fácil de atacar", ha añadido.

Según los datos de la Lista Mundial de la Persecución 2026, un total de 4.849 cristianos han sido asesinados por su fe en todo el mundo entre octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, 373 más que en el mismo periodo del año anterior.

El informe destaca que Siria regresa por primera vez desde 2017 a las 10 primeras posiciones de la lista "tras el colapso del régimen de Asad y el ascenso del grupo yihadista Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)". El país pasa del puesto 18 al 6, con una puntuación récord de 90 sobre 100, uno de los mayores incrementos anuales registrados en la historia de la LMP.

Durante el último año, 27 cristianos fueron asesinados por su fe en Siria, y numerosos templos, escuelas y cementerios fueron atacados. Puertas Abiertas ha recalcado que el atentado suicida contra la iglesia ortodoxa griega de Mar Elias, en Damasco, dejó 22 muertos y más de 60 heridos, según la organización.

Puertas Abiertas calcula que quedan unos 300.000 cristianos en Siria, cientos de miles menos que antes de la irrupción del Estado Islámico en 2013, y advierte de que su número, cada vez menor, los deja "más expuestos", especialmente en zonas donde no hay presencia estatal ni redes tribales que les ofrezcan protección.