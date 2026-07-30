La Real Sociedad Canina de España pide una regulación "más precisa" sobre el transporte de perros en los coches

Archivo - Campaña contra el abandono de perros durante las vacaciones de verano - REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha reclamado este jueves una regulación "más precisa y una mayor labor de información" sobre el transporte de perros en los coches "para reducir riesgos en carretera".

En un comunicado, la organización ha advertido de que "actualmente no existe una normativa específica que certifique de manera uniforme la seguridad de los sistemas de retención" y ha añadido que la "falta de claridad" se traduce en "conductas de riesgo".

En este sentido, la Real Sociedad Canina ha alertado de que, en caso de colisión a 50 kilómetros por hora, un perro puede salir despedido con una fuerza equivalente a 30 veces su peso, "poniendo en peligro tanto al animal como al resto de ocupantes".

Según ha manifestado, el Reglamento General de Circulación obliga al conductor a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía.

También establece que los animales deben viajar colocados de forma que no interfieran en la conducción. "Sin embargo, la norma no concreta qué dispositivos garantizan una sujeción adecuada, lo que sigue generando dudas entre los propietarios", ha subrayado.

Por otro lado, ha indicado que llevar al perro con un sistema de sujeción inadecuado puede acarrear multas de hasta 80 euros, mientras que transportarlo suelto en los asientos traseros o sin ningún sistema de retención puede suponer sanciones de entre 100 y 200 euros.

En los casos más graves, como llevar al animal en el regazo del conductor, en los asientos delanteros o completamente suelto por el habitáculo, la conducta puede ser considerada negligente y conllevar multas de entre 200 y 500 euros, además de la retirada de seis puntos del permiso de conducir.

"La seguridad vial también pasa por proteger a los animales que viajan con nosotros. Una normativa más clara, acompañada de una mayor labor de información y de sanciones proporcionadas, ayudaría a reducir riesgos y evitar situaciones que todavía son demasiado habituales", ha afirmado el presidente de la RSCE, José Miguel Doval.