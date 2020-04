¿Por qué se recomienda lavar la ropa a 60 grados y para las manos basta con agua y jabón para evitar el Covid-19?

MADRID, 16 Abr. (EDIZIONES) -

Una de las medidas que debemos tomar para evitar el contagio del nuevo coronavirus es lavarnos bien las manos con agua y jabón, así como desinfectar otros objetos que hayan estado expuestos, como la cartera, gafas e incluso la ropa, una vez estemos en casa.

El Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirman que actualmente la principal medida de prevención para evitar el contagio del Covid-19 es lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, aunque también recomienda el uso de gel desinfectante y secarse bien las manos.

La OMS señala que para lavarnos las manos con agua y jabón de forma efectiva debemos dedicar entre 40 o 60 segundos y después secárnoslas con conciencia con una toalla limpia o una toalla de papel.

Según científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton publicado en 'The New England Journal of Medicine', el virus que causa la enfermedad del Covid-19 permanece durante varias horas e incluso días dependiendo de la superficie.

Por esta razón, también es necesario desinfectar los objetos, así como la ropa que llevemos cuando salgamos a la calle. Para la ropa, el Gobierno recomendó lavarla a una temperatura de entre 60 y 90 grados para prevenir contagios.

Esto nos hace preguntarnos por qué es tan efectivo lavarse las manos simplemente con agua y jabón y por qué para la ropa debemos hacerlo a 60 grados.

La doctora Karen Fleming, explicó que el virus del coronavirus está "envuelto" por una capa externa de membrana lipídica y el agua y jabón pueden "disolver" esta capa de grasa y "matar" al virus. Entendiendo "morir" como un decir, ya que los virus, al no estar vivos, no pueden morir.

Sin embargo, el virus puede permanecer más tiempo en los tejidos de la ropa y por ello es necesario lavarla a 60 o 90 grados, ya que es la única manera de desinfectar la ropa con eficacia.