La Red Iberoamericana de Protección de Datos aprueba un documento sobre neurodatos, consumo publicidad o entretenimiento

Archivo - Detalle de la tecla Windows en un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) ha adoptado en su Encuentro 2026 un análisis sobre el tratamiento de neurodatos en contextos como el consumo, la publicidad o el entretenimiento.

El documento ha sido impulsado en el Grupo de Trabajo sobre Neurodatos de la RIPD coordinado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Según ha informado la agencia española, el documento sitúa la protección de datos como marco para abordar los riesgos de una tecnología con la que se puede acceder, inferir o influir en la conducta, la cognición o los estados mentales de las personas.

De este modo, el documento recoge la definición de tratamientos de neurodatos, la aplicación de garantías reforzadas, la exigencia de transparencia y explicabilidad, y la identificación de usos inaceptables que podrían requerir prohibiciones legales específicas.

"Esta iniciativa contribuye a construir una posición iberoamericana común ante un desafío tecnológico de alcance global y refuerza el papel de la RIPD y de cada una de las autoridades que la componen", ha explicado la AEPD.