La Red Internacional de Sacerdotes contra el Genocidio pide a la Iglesia "valentía" tras las prohibiciones en Jerusalén

Archivo - El Cardenal Pierbattista Pizzaballa. - Nir Alon/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red Internacional de Sacerdotes contra el Genocidio --que reúne a más de 2.200 sacerdotes en 58 países, junto con 25 obispos y 2 cardenales-- ha expresado su "profunda preocupación y plena solidaridad" con el cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, y el Padre Francesco Ielpo, Custodio de Tierra Santa, tras impedirles la policía israelí entrar a la Basílica del Santo Sepulcro cuando se dirigían a celebrar la Misa del Domingo de Ramos.

Por ello, han pedido "valentía" a toda la Iglesia para que "no aparten la mirada". "Es el momento de la verdad", han añadido en un comunicado.

Para la Red Internacional de Sacerdotes, impedir que el Cardenal y el Custodio celebren el Domingo de Ramos, "no es simplemente un exceso administrativo, es una grave violación de la libertad de culto, una seria ruptura del statu quo histórico y un insulto a los millones de cristianos de todo el mundo que miran a Jerusalén durante estos días sagrados".

En su opinión, este episodio "no debe interpretarse de forma aislada: forma parte de un patrón más amplio y alarmante", al considerar que es parte de "una escalada constante, posibilitada por la impunidad con la que el gobierno israelí continúa violando el derecho internacional, restringiendo las libertades fundamentales, devastando la vida palestina y dañando el ya frágil tejido espiritual y cívico de Jerusalén".

Han precisado, no obstante, que la denuncia no va dirigida contra el pueblo judío sobre quien han expresado "profundo respeto y rechazo inequívoco a toda forma de antisemitismo". "Nuestra condena se dirige, en cambio, a la dirigencia política israelí y a las redes políticas, mediáticas y culturales que siguen justificando y protegiendo sus acciones, a pesar de la devastación catastrófica infligida al pueblo palestino y, cada vez más, a toda la región", han argumentado.

Han expresado asimismo su "especial cercanía al cardenal Pizzaballa, quien ha buscado constantemente caminos de confianza, presencia y reconciliación en una tierra asolada por la guerra, y al padre Francesco Ielpo, heredero de la misión franciscana que ha custodiado los Santos Lugares durante ocho siglos, arraigada también en el recuerdo del encuentro entre San Francisco y el Sultán".

En su opinión, "humillarlos y obstaculizar el ejercicio de su ministerio es atentar no solo contra dos personas, sino también contra un signo vivo de diálogo, convivencia y presencia fiel en el corazón de Oriente Próximo". Por esta razón, han hecho "un llamamiento no solo a los líderes de la Iglesia, sino a la conciencia de los cristianos de todo el mundo".

"Instamos a que esta violación se denuncie públicamente en la predicación, la oración, la enseñanza pastoral y el testimonio público durante toda la Semana Santa. Pedimos a las diócesis, conferencias episcopales, seminarios, facultades de teología, organismos ecuménicos, institutos religiosos y movimientos cristianos que se pronuncien con claridad y valentía. El silencio ahora no sería prudencia; sería rendición", han argumentado.

Han realizado también un llamamiento a los gobiernos que afirman defender la democracia, los derechos humanos y la libertad religiosa a actuar con coherencia y veracidad. "La libertad de culto no puede invocarse selectivamente. El derecho internacional no puede defenderse solo cuando conviene. Los Lugares Santos no pueden ser honrados mientras las personas que viven a su alrededor son abandonadas, humilladas, desplazadas o destruidas", han añadido.

"Que esta Pascua no nos encuentre silenciosos, tímidos ni evasivos. Que nos encuentre fieles. Que nos encuentre dispuestos a hablar, a orar, a actuar y a solidarizarnos con quienes sufren.Y que el clamor que se eleva desde Jerusalén, Gaza y Tierra Santa conmueva la conciencia de la Iglesia y del mundo antes de que sea demasiado tarde", concluye el comunicado.