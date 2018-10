La red social para artistas Vibuk triplica el número de usuarios desde que Antonio Banderas se sumó al proyecto

Publicado 02/10/2018 14:28:35 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vibuk, la red social de trabajo para artistas dirigida por el actor y empresario Antonio Banderas, ha triplicado su número de usuarios desde que el artista malagueño se sumase al proyecto, pasando de 125.000 en septiembre de 2017 a más de 400.000 personas registradas.

La plataforma es un proyecto del publicista Jorge Martínez que empezó en el año 2014 y en septiembre del año pasado Banderas anunció que su participación iría "más allá de la imagen y el nombre", aportando como socio una cantidad económica.

"Mi fe es total en este proyecto, que no es solo local. Cuando estuve en Silicon Valley veía a gente joven con ideas extraordinarias comiéndose el mundo y me preguntaba ¿por qué en España esto no se da?", dijo entonces el actor.

La red social tiene como objetivo facilitar a agencias de casting, representantes, productoras y particulares la búsqueda, selección y promoción de todo tipo de perfiles artísticos, profesionales y amateurs. Así, ha sido presentada ya en México, Argentina, Colombia, Perú y Oriente Medio.

La plataforma cuenta con usuarios de más de 50 países y más de 1.000 personas se registran en Vibuk cada día. En este sentido, Banderas ha señalado que "esto no es lo más importante, lo verdaderamente importante es que en Vibuk pasan cosas".

"Es una red que genera una gran cantidad de movimiento. Cada vez más", ha recalcado, para después añadir que en julio "hubo más de 15.000 conversaciones abiertas entre los usuarios" a través del chat, y "se ha duplicado el número de convocatorias a casting online desde el año pasado, más de 2.000 en el primer semestre".

En cuanto a los planes de crecimiento de Vibuk, Banderas ha adelantado que tienen "muchos". Comernos el mundo, entre otros. Estamos en plena ronda de financiación con el fin de seguir creciendo, de mejorar el producto y ofrecer al usuario nuevos contenidos y funcionalidades que les hagan más fácil el contacto entre ellos", ha apostillado.