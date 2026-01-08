Rego celebra el acuerdo Iglesia-Estado como "una muy buena noticia" y dice que desde el Ministerio siguen "trabajando"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece ante la Comisión de Juventud e Infancia, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha valorado como una "muy buena noticia" el acuerdo firmado este jueves entre la Iglesia (Conferencia Episcopal Española y Conferencia Española de Religiosos) y el Gobierno, y ha asegurado que, desde el Ministerio continúan "trabajando" al respecto.

"Creo que es una muy buena noticia en general para todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia, contra la infancia", ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

Rego ha precisado que están "trabajando" en una ampliación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia frente a la violencia, la cual va a plantear propuestas para "ampliar derechos y esa protección al conjunto de niños y niñas de nuestro país, con la creación de una comisión de reconocimiento de víctimas de abusos sexuales contra la infancia".

Una comisión, detalla, que contenga "todo lo que tiene que ver con las personas afectadas".

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunirá mañana con las víctimas en Madrid para explicarles el acuerdo, según han informado a Europa Press algunas de las asociaciones convocadas.