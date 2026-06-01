Rehaleros piden una normativa diferenciada para perros de caza y mascotas: "No pueden recibir el mismo trato jurídico". - ARRECAL

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Rehalas Regionales Españolas 'Caza y Libertad' (ARRECAL) ha pedido en una reunión con el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, una normativa diferenciada para perros de caza y trabajo y los de mascotas. "Los perros vinculados a actividades cinegéticas y de trabajo no pueden recibir el mismo tratamiento jurídico que un animal de compañía", ha señalado el presidente de la asociación, Felipe Vegue.

Así se ha expresado en el marco del desarrollo de dos proyectos normativos que regularán los núcleos zoológicos: uno de ellos, un Real Decreto impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los núcleos zoológicos tradicionales, y otro promovido por el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dirigido a los núcleos zoológicos de animales de compañía.

En este sentido, la organización ha insistido en la necesidad de excluir expresamente a los perros de caza y de rehala de la normativa concebida para mascotas urbanas. A su juicio, es "imprescindible" que esta exclusión quede recogida de manera "taxativa" para evitar "inseguridad jurídica y problemas futuros para los propietarios de rehalas".

A su vez, ARRECAL ha trasladado a Becerra la necesidad de que "cualquier futura adaptación" en España del futuro Reglamento Europeo sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos tenga en cuenta la "realidad" del medio rural y la "singularidad" de los perros de caza y de rehala.

En este sentido, ha recordado que el texto europeo "no contempla excepciones específicas para los perros de caza". Por ello, consideran que la interpretación y aplicación que posteriormente se haga en España será "determinante". "El objetivo es evitar que normas pensadas para otros contextos terminen imponiendo cargas desproporcionadas a sectores tradicionales que trabajan dentro de la legalidad y cumplen una función esencial en el medio rural", ha explicado Vegue.

Por otro lado, la organización ha reiterado su preocupación por la actual regulación del delito de maltrato animal. Según ha señalado, la reforma se aprobó "sin el suficiente consenso técnico y social". A su juicio, "algunos aspectos de la normativa están generando inseguridad jurídica y pueden derivar en consecuencias penales desproporcionadas en determinados supuestos".

De manera más general, ARRECAL ha reiterado su disposición a colaborar con las administraciones para avanzar hacia textos legales "realistas, equilibrados y compatibles con la realidad del mundo rural y del sector rehalero". "Nos opondremos a cualquier intento de aplicar a las rehalas normas diseñadas desde una visión urbana y alejada de la realidad del campo", ha concluido Vegue.