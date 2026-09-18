Reporteros sin Fronteras reclama al Gobierno que evite la deportación a Nicaragüa del periodista Luis Manuel Chavarría

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Reporteros Sin Fronteras (RSF), a través de su sección española, ha reclamado al Gobierno de España que intervenga "urgentemente" ante las autoridades estadounidenses para garantizar la protección del periodista Luis Manuel Chavarría Galeano, actualmente detenido en Florida y en riesgo de ser deportado a Nicaragua donde, según la ONG, podría encontrarse "en grave peligro debido a su trayectoria profesional y a la persecución que ha sufrido por ejercer el periodismo independiente".

Según RSF, Chavarría, director del programa de radio Café con Voz, fue detenido el 14 de septiembre en Orlando, mientras trabajaba como conductor de Uber. Actualmente, permanece recluido en el Baker Correctional Institution, en Florida, y está previsto que comparezca ante un juez de inmigración el próximo 2 de octubre, según la organización

RSF considera "especialmente preocupante" su situación debido a "sus antecedentes de persecución por ejercer un periodismo independiente en Nicaragua". Según ha precisado, Galeano se vio obligado a abandonar el país en 2018, en el contexto de la represión ejercida contra las protestas sociales y contra los medios y periodistas independientes.

Además, señala que, en febrero de 2023, fue incluido entre los 94 ciudadanos nicaragüenses a los que las autoridades de Nicaragua retiraron la nacionalidad, calificándolos de "traidores a la patria".

"España no puede permanecer al margen mientras uno de sus ciudadanos, un periodista perseguido por ejercer su profesión, permanece detenido en Estados Unidos y se enfrenta al riesgo de ser enviado de vuelta a un país del que huyó debido a la grave represión. El Gobierno español debe utilizar todos los instrumentos diplomáticos y consulares a su alcance para garantizar su seguridad y evitar su retorno a Nicaragua, donde podría volver a ser perseguido por su trabajo periodístico", ha advertido la presidenta de Reporteros Sin Fronteras España, Edith Rodríguez Cachera.

RSF recuerda que el Gobierno de España le concedió la nacionalidad española mediante el procedimiento de carta de naturaleza, en virtud del Real Decreto 449/2025, de 3 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4 de julio de 2025.

Por ello, la organización ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y al Consulado General de España en Miami "que activen de manera inmediata" todos los mecanismos de protección y asistencia consular disponibles.

RSF reclama, asimismo, que las autoridades españolas comuniquen "formalmente" a Estados Unidos la condición de ciudadano español de Galeano y su condición de periodista exiliado, y que emprendan las gestiones diplomáticas necesarias para evitar su deportación a Nicaragua. En caso de que las autoridades estadounidenses ordenen finalmente su expulsión, pide al Ejecutivo que estudie las vías para facilitar su traslado a España.