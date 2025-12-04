Representantes eurovisivos muestran su "orgullo" y "apoyo" a la decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión 2026

Blanca Paloma durante la presentación del documental "Lo que nadie quiere ver" en los Cines Callao, a 24 de noviembre de 2025, en Madrid (España). En el corto documental Lo que nadie quiere ver, Alejandra Gere y Richard Gere se sumergen en la cruda realid - José Oliva - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes eurovisivos han mostrado su "orgullo" y "apoyo" a la decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión 2026, después de que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, haya apoyado la presencia de Israel tras una votación.

"Todo mi apoyo a la decisión histórica de RTVE frente a la participación de Israel en Eurovisión", ha expresado Blanca Paloma, la representante española en Eurovisión 2023, a través de un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

En la misma red social se han manifestado otros representantes como Alfred García, que representó a España en Eurovisión en el año 2018 junto a Amaia mediante un dúo. "Orgullo", ha escrito el cantante en referencia al comunicado emitido hoy por la corporación.

Asimismo, el representante de España en 2021, Blas Cantó, ha retuiteado el mensaje del presidente de RTVE, José Pablo López, donde manifestaba que lo sucedido en la Asamblea de UER confirmaba que "Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado".

RTVE ha anunciado este jueves en un comunicado la retirada de España del Festival de Eurovisión, tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.