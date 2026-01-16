'Lo Repte' de Cèlia Espanya vuelve el 17 de enero a '3Cat' con el desafío más extremo en el Himalaya

La influencer Cèlia Espanya en la segunda temporada de 'Lo Repte' - 3CAT

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Lo Repte' estrena su segunda temporada el próximo sábado 17 de enero en la plataforma '3Cat' con ocho nuevos capítulos en los que Cèlia Espanya se enfrenta al reto más exigente de su vida: un 'trekking' extremo de 100 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel en el Himalaya.

La creadora de contenido de las Terres de l'Ebre acumula más de 120.000 seguidores en las redes sociales. Esta segunda temporada de 'Lo Repte' nace también como un homenaje a la primera expedición catalana al Everest, coincidiendo con el 40 aniversario de la llegada de un grupo de catalanes al techo del mundo.

Antes de emprender el viaje a Nepal, Cèlia Espanya se encontrará con el alpinista Òscar Cadiach, el primer catalán en coronar el Everest, que compartirá con ella consejos clave para afrontar la aventura, así como anécdotas extremas vividas al límite de la supervivencia.

Tras el éxito de la primera temporada --en la que logró completar los 42 kilómetros de la Maratón de Nueva York--, 'Lo Repte' vuelve con una segunda entrega que combina deporte, superación personal y una realización de estética cinematográfica, pensada especialmente para conectar con el público joven.

En esta nueva temporada, Cèlia Espanya entrenará con deportistas que han marcado la historia del deporte catalán, como la nadadora sincronizada Ona Carbonell, el jugador del Barça Joel Parra o la atleta paralímpica Fiona Pinar. Además, compartirá actividades deportivas con amigos muy conocidos por el gran público, como el cantante Miki Núñez, la periodista Laura Fa, la artista Samantha Hudson y los creadores de contenido Mariona Casas y Widler.

UNA FAMOSA DEPORTISTA CATALANA LA ACOMPAÑARÁ AL HIMALAYA

Durante la aventura en Nepal, Cèlia Espanya estará acompañada por una deportista catalana muy reconocida, cuya identidad ni siquiera conoce a la presentadora y que se revelará a lo largo de los capítulos.

La segunda temporada de 'Lo Repte' se estrena en exclusiva en '3Cat' el sábado 17 de enero con la publicación de los cinco primeros capítulos. Semanalmente, estos episodios también se compartirán en el canal de 'YouTube' de 'EVA,' el canal juvenil de '3Cat'. Los tres capítulos finales, centrados en la gran aventura en el Himalaya, llegarán a la plataforma el sábado 21 de febrero.

"MÁS AUTÉNTICOS"

Por su parte, Cèlia Espanya define los nuevos episodios como "más auténticos y con más valores". "El público conectará. Ha habido una gran evolución, tanto del programa como mía como presentadora. En la primera temporada estaba más pendiente de cómo se me veía físicamente; esto ha pasado a un segundo plano y me he centrado en la calidad del contenido. He estado mucho más presente en los rodajes y he contribuido a defender los valores en los que creo", asegura.

"En la primera temporada había una preparación física muy intensa. En esta segunda, la preparación no tiene tanto peso narrativo en el programa. Ya soy una persona entrenada. Además, la preparación específica de este reto no se podía hacer en Cataluña por las condiciones del terreno", explica Espanya.

"Con la primera temporada de Lo Repte mucha gente se animó a hacer running. Me escribieron muchas personas diciendo que les había inspirado. Ahora, con estos nuevos capítulos, estamos acercando la montaña a todos", añade la presentadora.

En la primera temporada, 'Lo Repte' generó más de 3.100.000 de visualizaciones en Instagram, 1.300.000 en TikTok y 110.000 visualizaciones en YouTube, situándose en el 'top 3' de los contenidos más seguidos de todo '3Cat'.