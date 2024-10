El responsable vaticano de Doctrina de la Fe dice que el diaconado femenino no está en estudio por petición del Papa

ROMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, ha asegurado que el diaconado femenino no está en la mesa de estudio por petición del Papa ya que considera que es una cuestión que "no está madura".

"Sabemos que el Santo Padre ha expresado que en este momento la cuestión del diaconado femenino no está madura y ha pedido que no nos planteemos ahora esta posibilidad. La comisión de estudio sobre el tema ha llegado a conclusiones parciales que publicaremos cuando llegue el momento, pero seguirá trabajando", ha anunciado el prelado argentino en una declaración improvisada durante el Sínodo sobre la Sinodalidad, que ha sido después distribuida a la prensa.

"Pensar en el diaconado para algunas mujeres no resuelve la cuestión de los millones de mujeres que hay en la Iglesia", ha añadido, citando como ejemplos a las catequistas que apoyan a la comunidad en ausencia de sacerdotes o a las mujeres que dirigen comunidades y desempeñan diversas funciones.

En todo caso, Fernández ha asegurado que el Santo Padre está muy preocupado "por el papel de la mujer en la Iglesia e, incluso antes de la petición del Sínodo, pidió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe que explorara las posibilidades de un desarrollo sin centrarse en el orden sagrado".

Al respecto, ha precisado que las conferencias episcopales "podrían haber aceptado esta segunda vía, pero muy pocas lo hicieron". Esta propuesta fue posible porque el Papa había explicado en sus documentos que el poder sacerdotal, vinculado a los sacramentos, no se expresa necesariamente como poder o autoridad, y que existen formas de autoridad que no requieren las órdenes sagradas. Pero estos "textos no han sido aceptados", ha dicho.

Además, ha afirmado que el acolitado para mujeres "se ha concedido de hecho en un pequeño porcentaje en las diócesis, y muchas veces son los sacerdotes los que no quieren presentar mujeres al obispo para este ministerio". "Apresurarse a pedir la ordenación de diaconisas no es la respuesta más importante hoy para promover a las mujeres", ha valorado.

Para alimentar la reflexión, el Dicasterio ha pedido "testimonios de mujeres que sean verdaderas líderes comunitarias o que desempeñen importantes funciones de autoridad", con el fin de identificar "posibles vías para la participación de las mujeres en la dirección de la Iglesia".

"Para quienes estén convencidos de que la cuestión del diaconado femenino debe explorarse más a fondo, el Santo Padre me ha confirmado que la Comisión presidida por el cardenal Giuseppe Petrocchi seguirá activa", ha afirmado el prefecto.

En este sentido, los 368 participantes del Sínodo también podrán enviar a la Comisión "consideraciones, propuestas, artículos o preocupaciones sobre esta cuestión"."Podemos avanzar paso a paso, y llegar a cosas muy concretas, para que se entienda que no hay nada en la naturaleza de la mujer que le impida tener lugares muy importantes para la dirección de las Iglesias", ha concluido.