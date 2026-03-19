Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este jueves 19 de marzo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 19 de marzo, ha estado formada por los números 34, 45, 10, 17, 30 y 18. El número complementario es el 6, el reintegro el 6 y el Joker, 9618596. La recaudación ha ascendido a 10.482.779,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 4.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Olivenza (Badajoz); en la número 9 de Barakaldo (Bizkaia); en la número 1 de Alcora (Castellón) y en la número 44 de A Coruña.