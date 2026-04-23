Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este jueves 23 de abril

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 23 de abril, ha estado formada por los números 27, 34, 11, 13 26 y 20. El número complementario es el 10, el reintegro el 8 y el Joker, 2819883. La recaudación ha ascendido a de 10.664.988 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.000.000 de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº9 de Leganes (Madrid), situada en Panadés, 6.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen siete boletos acertantes.