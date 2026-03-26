Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este jueves 26 de marzo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 26 de marzo, ha estado formada por los números 3, 38, 25, 15, 46, 44, 37. El número complementario es el 21, el reintegro el 6 y el Joker, 3929930. La recaudación ha ascendido a 11.203.224,00 euros.
En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 8.500.000,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 43.045 de Santa María de Guía (Las Palmas), situado en Alcalde Óscar Bautista Afonso, s/n - L-2.