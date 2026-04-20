Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este lunes 20 de abril

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 20 de abril, ha estado formada por los números 7, 48, 39, 41, 29 y 4. El número complementario es el 34, el reintegro el 7 y el Joker, 8093276. La recaudación ha ascendido a de 6.012.445 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 8.000.000 de euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), situada en C.C. Las Lagunas Edif. B L9 Av. Técnica.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Reus (Tarragona), situada en Raval de Jesús, 3 y en el despacho receptor número 67.870 de Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), situado en José Hernández Alfonso, 14.