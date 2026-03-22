Resultados de 'El Gordo de la Primitiva' de este domingo 22 de marzo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 22 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 11, 48, 51, 22 y 28. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 3.647.992,50 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 33.160 de Maçanet de la Selva (Girona), situado en Plaza de la Iglesia, 16.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más cero), el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior (cuatro más uno).

En el sorteo de del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 4.500.000,00 euros para los acertantes de Primera Categoría.