Resultados de 'El Gordo de la Primitiva' de este domingo 29 de marzo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 29 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 47, 13, 35, 34 y 9. El número clave (reintegro) ha sido el 0. La recaudación del sorteo ascendió a 3.619.630,50 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 5.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco más cero) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Viladecans (Barcelona), situada en Pl. de Viladecans, 1, local-2.