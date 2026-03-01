Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 1 de marzo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 1 de marzo, ha estado formada por los números 21, 46, 9, 43 38 y 45. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.122.126 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.500.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un único boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 206 de Madrid, situada en Nuestra Señora de Valverde, 55.