Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 3 de mayo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 5 de mayo, ha estado formada por los números 42, 41, 10, 44, 23 y 47. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.687.703,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº6 de MArbella (Málaga), situada en Avda. General López Domínguez, 9-A.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº21.155 de Cádiz, situado en Avda. Ana de Viya, 6.