Resultados del sorteo de La Bonoloto del jueves 13 de noviembre

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 34, 45, 25, 17, 32, 18. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.412.125,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Número 2 de Girona, situada en Ultonia, 14 - bajos 5.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Número 4 de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), en la Número 60 de Zaragoza y en la Número 402 de Madrid.