Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del jueves 29 de enero

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 29 de enero, ha estado formada por los números 49, 19, 26, 44, 45, 15. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.780.823,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el despacho receptor número 81.905 de Alaquás (Valencia), situado en Ausiás March, 42, y en la administración de loterías número 36 de Barcelona, situada en Plaza Gala Placídia, 24.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 94 boletos acertantes, que recibirán 921,27 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.027 boletos acertantes, que recibirán 25,84 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 96.345 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.