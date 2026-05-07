Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del jueves 7 de mayo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 7 de mayo, ha estado formada por los números 16, 22, 11, 13, 21 y 45. El número complementario es el 41 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.234.319,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.