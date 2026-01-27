Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 27 de enero

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 27 de enero, ha estado formada por los números 8, 18, 28, 39, 44, 45. El número complementario es el 7 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.521.039,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 80.120 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 61 de Zaragoza, situada en Fray Julián Garcés, 29 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 71 boletos acertantes, que recibirán 1.128 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.460 boletos acertantes, que recibirán 27 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 83.317 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.