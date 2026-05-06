Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del miércoles 6 de mayo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 6 de mayo, ha estado formada por los números 42, 22, 10, 44, 29 y 21. El número complementario es el 48 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.417.615,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº16 de Zaragoza, situada en Fernando el Católico 2 Loc. 6.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº42005 de La Barca de la Florida (Cádiz), situado en Crta. Cortés, s/n.