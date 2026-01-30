Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 30 de enero

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 30 de enero, ha estado formada por los números 8, 18, 26, 34, 36, 42. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 3.193.847 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor no 54.195 de Javalí Nuevo (Murcia), situado en Real, 54.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.394 boletos acertantes, que recibirán 23 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 111.391 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.