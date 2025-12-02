Resultados del sorteo del 'Euromillones' del martes 2 de diciembre

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 2 de diciembre, ha estado formada por los números 14, 4, 41, 13, 20. Las estrellas son 6 y 12. La recaudación ha ascendido a 38.261.086,60 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero).
En el próximo sorteo de EuroMillones del viernes 5 de diciembre se pondrá en juego un Bote Especial de 130 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 60 de Barcelona, situada en Paseo Fabra i Puig, 322.