Resultados del sorteo del 'Euromillones' del martes 4 de noviembre

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 4 de noviembre, ha estado formada por los números 25, 28, 45, 9 y 6. Las estrellas son 1 y 4. La recaudación ha ascendido a 45.403.028,00 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
En España existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Argentona (Barcelona), situada en Joan XXIII,1.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 97 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor número 25.085 de Ceuta, situado en Avenida Sánchez Prado, s/n Local 8.