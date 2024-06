Resultados del sorteo de Euromillones del viernes 21 de junio de 2024

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 21 de junio de 2024, ha estado formada por los números 3, 4, 7, 11 y 17. Las estrellas han sido 3 y 12. La recaudación de este sorteo ascendió a 93.315.250,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existen cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en el Despacho Receptor número 44.445 de Santa Brígida (Las Palmas), situado en Carretera General del Centro, 96; en el no 84.950 de Valladolid, situado en Topacio, 12 (Polígono Industrial San Cristóbal) y los dos restantes a través del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Con el eurobote generado en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5+2) podría ganar 213 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor no 99.925 de Torrejón de Ardoz (Madrid), situado en C. C. La Guitarra, Avda. Circunvalación, 26-28 L-7.