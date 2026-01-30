Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 30 de enero

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 30 enero 2026 23:57
MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 30 de enero, ha estado formada por los números 14, 18, 31, 35, 46. Las estrellas son 7 y 11. La recaudación ha ascendido a 66.456.750,80 euros.

En el sorteo de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (cinco más dos) que ha sido validado en Bélgica.

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.

En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 59 de Málaga.

