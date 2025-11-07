Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 7 de noviembre

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 7 de noviembre, ha estado formada por los números 40, 21, 43, 11 y 39. Las estrellas son 8 y 2. La recaudación ha ascendido a 61.224.611,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Cuenca, situada en Cardenal Gil de Albornoz, 4 y en la número 15 de Jaén, situada en Dr. Eduardo García Triviño López, 1 Local 3.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 108 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código VFJ73246, ha sido validado en el Despacho Receptor número 22.375 de Algeciras (Cádiz), situado en Prol. Avda Virgen del Carmen, 60 L-D.