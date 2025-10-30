Resultados del sorteo de La Primitiva del jueves 30 de octubre

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 30 de octubre, ha estado formada por los números 8, 9, 19, 34, 39, 42. El número complementario es el 13, el reintegro el 2 y el Joker, 7794358. La recaudación ha ascendido a euros 11.003.130,00.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 27.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres apuestas acertantes, dos de las cuales han sido validadas en el Despacho Receptor número 57.085 de Oviedo, situado en Plaza de la Paz, 8 bajo pta. 5, y la otra en la Administración de Loterías número 35 de Valencia, situada en Plaza de la Reina, 16 bajo.

De Tercera Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 71.513,45 euros.

De Cuarta Categoría (cinco aciertos) existen 148 boletos acertantes, que recibirán 2.657,59 euros.

De Quinta Categoría (cuatro aciertos) existen 8.670 boletos acertantes, que recibirán 65,99 euros.

De Sexta Categoría (tres aciertos) existen 171.967 boletos acertantes, que recibirán 8 euros.