Resultados del sorteo de la 'Primitiva' del lunes 16 de marzo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 16 de marzo, ha estado formada por los números 5, 8, 23, 28, 40, 44. El número complementario es el 18, el reintegro el 6 y el Joker, 4706895. La recaudación ha ascendido a 9.679.675,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad de 126.469.236,14 euros. Dicho boleto ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Este es el mayor premio que ha repartido La Primitiva en toda su historia. El anterior premio más importante data de octubre de 2015 donde un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros.

Los otros dos boletos de Primera Categoría (seis aciertos) han sido validados en el Despacho Receptor No 5.575 de urbanización Roquetas de Mar-Roquetas de Mar (Almería) y en la Administración de Loterías No 2 de Vall d'Uixó (Castellón).

En el sorteo del Joker de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías Número 1 de Noia(A Coruña), situada en Rúa do Cantón, 24

De Tercera Categoría (cinco aciertos más complementario) existen 4 boletos acertantes, que recibirán 44.293,77 euros.

De Cuarta Categoría (cinco aciertos) existen 190 boletos acertantes, que recibirán 1.709,58 euros.

De Quinta Categoría (cuatro aciertos) existen 9.779 boletos acertantes, que recibirán 48,31 euros.

De Sexta Categoría (tres aciertos) existen 175.367 boletos acertantes, que recibirán 8 euros.