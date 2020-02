Rosa María Mateo insiste en su intención de dimitir porque no piensa "atarse a la silla" de RTVE

Publicado 10/02/2020 15:10:29 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha defendido su decisión de presentar la dimisión al nuevo Gobierno y ha ratificado sus palabras de que no piensa quedarse "atada a la silla". La periodista ya trasladó esta situación al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a finales de enero, pero este no ha tomado ninguna decisión.

"Me ratifico en lo que afirmé en mi comparecencia ante la Comisión de Control Parlamentario el pasado 28 de febrero", explica Mateo en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la diputada del PP Macarena Montesinos.

La representante 'popular' cuestionó a la dirigente de la Corporación sobre sus intenciones al frente de RTVE y, en concreto, si seguía pensando igual que hace un año.

"Presentaré mi dimisión inmediata para que se acepte o no se acepte, depende. En cualquier caso, espero estar un tiempo muy determinado en este cargo, no me voy a atar a la silla en ningún momento y no voy a estar deseando seguir aquí a costa de lo que sea", declaró la administradora única en sede parlamentaria.

PP Y CS YA RECLAMARON SU DIMISIÓN EN EL CONGRESO

Ahora, insiste en que esta es su postura. De hecho, el pasado 22 de enero fuentes de la Corporación aseguraron a Europa Press que Mateo se había dirigido a Sánchez para poner su cargo a disposición del Gobierno. A pesar de que han pasado casi tres semanas de estos hechos, el equipo del líder socialista en la Moncloa aún no se ha pronunciado al respecto.

Mientras, tanto PP como Ciudadanos han registrado en el Congreso sendas iniciativas en la que reclaman la dimisión de la administradora única, acusando a la dirigente de haber convertido a la cadena pública en una radio y televisión de "propaganda" del PSOE.