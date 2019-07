RSF condena la detención del colaborador de 'El Mundo' Antonio Sempere y exige la devolución inmediata de sus móviles

Publicado 03/07/2019 17:55:57 CET

Muestra su preocupación porque es la segunda vez "en poco tiempo" que se requisa material a la prensa tras el caso de los periodistas de Europa Press Baleares y 'Diario de Mallorca'

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Reporteros Sin Fronteras España ha condenado y rechazado "el cúmulo de irregularidades que rodean" la detención del fotoperiodista Antonio Sempere, colaborador del diario 'El Mundo' y de otros medios nacionales en Ceuta, y la confiscación de sus teléfonos móviles por parte de la Policía Nacional.

Así lo ha manifestado la organización que preside Alfonso Armada, que ha explicado que la detención se produjo el pasado viernes mientras el fotógrafo cubría una rueda de prensa en Ceuta.

"Se me acercó un policía y me dijo que tenía que acompañarle a comisaría porque iban a detenerme 'por un artículo'. Ante mi estupefacción, fui dándole vueltas, durante el trayecto a comisaría, sobre a qué se podían referir y pregunté al agente si se trataba del tema que cubrí en las pasadas elecciones municipales, sobre la presidenta de una mesa en Ceuta cubierta con el 'niqab', que se enfrentó a los apoderados de Vox. El policía, que en todo momento me dispensó un trato amable, me lo confirmó", explica a RSF España el reportero.

Sempere es el autor de una de las fotografías virales de la mujer con el 'niqab', tras su enfrentamiento con el secretario general de Vox en Ceuta, Carlos Verdejo, quien anunció que impugnaría los resultados de esa mesa. Según ha indicado RSF, el revuelo mediático causado por la polémica hizo que el fotoperiodista contactase posteriormente con la mujer para ampliar el tema y entrevistarla.

"El trato entre ambos, cuando hablamos presencial y telemáticamente, siempre fue cordial y ella en ningún momento se manifestó molesta. Finalmente, decidió no realizar la entrevista y allí terminó nuestro contacto profesional. Todo ello queda reflejado en los mensajes telefónicos que intercambiamos", relata Sempere.

En este sentido, RSF ha explicado que el diario 'El Mundo' publicó en su suplemento 'Crónica' un extenso perfil sobre la mujer, firmado por dos periodista del medio, en el que se publicaba la imagen de la mujer tomada por Sempere en la mesa electoral (cubierta con el 'niqab') y otra fotografía a rostro descubierto, lo cual, según la denunciante, puede contravenir el derecho a la intimidad, especialmente protegida cuando se trata de presidentes de mesas electorales.

"Expliqué todo esto en mi declaración en comisaría. Ni su foto a rostro descubierto es mía, ni lo es el artículo que profundiza en su identidad y su contexto. 'El Mundo' tiene sus fuentes y no tengo por qué revelarlas, pero lo que está claro es que no hay ningún motivo para inculparme, y no digamos ya para detenerme y requisarme los móviles", aclara Sempere.

La Policía se incautó de los dos teléfonos del fotógrafo, acusándole de haber sido quien filtró la fotografía de la mujer sin cubrir y aún no se los ha devuelto. "Les tuve que explicar que lo que publicaba 'El Mundo' era una composición de mi foto de ella con el 'niqab' y una foto de ella a rostro descubierto. Y les hice ver también que probablemente esa imagen que revelaba su identidad provenía de un documento oficial, puesto que el periódico tiene sus fuentes y la ley me ampara de revelarlas, aunque, encima, en este caso las ignoro, porque insisto para que quede claro: ¡no soy el autor!", exclama Sempere.

"GRAVÍSIMO E INJUSTIFICABLE"

El presidente de RSF España ha afirmado que es "gravísimo e injustificable de todo punto que un periodista sea detenido por publicar un artículo o una fotografía, que en este caso ni siquiera corresponden al autor".

"Pero, nos indigna tanto o más la confiscación de sus teléfonos móviles, sin orden judicial, por decisión policial, contraviniendo 'a las bravas' el derecho a la confidencialidad y protección de las fuentes de cualquier profesional de la información", ha subrayado Alfonso Armada.

Según ha asegurado el presidente de RSF España, Antonio Sempere cuenta con todo el apoyo de la organización. "Nos preocupa sobremanera que sea la segunda vez en poco tiempo que se requisa material de trabajo a la prensa, imputando a periodistas delitos tan graves como la revelación de secretos, que son sistemáticamente desestimados", ha añadido.

A finales de 2018, RSF España denunció la actuación del juez instructor del 'caso Cursach', que ordenó la confiscación de los ordenadores y teléfonos móviles de dos periodistas de la delegación de Europa Press en Baleares y del Diario de Mallorca, con el fin de investigar una filtración.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha apreciado presuntos delitos de prevaricación por parte del magistrado, así como contra el derecho al secreto profesional, la inviolabilidad del domicilio y la interceptación ilegal de comunicaciones.