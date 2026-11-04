RSF critica al Gobierno por recibir en la Cumbre Iberoamericana de Madrid a países donde "se persigue a la prensa"

Archivo - La periodista Edith Rodríguez Cachera, nueva presidenta de RSF España - RSF ESPAÑA - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado de la llegada sin precedentes de redacciones de periodistas latinoamericanas enteras que buscan refugio en España y ha denunciado la contradicción que supone recibir, con motivo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, a representantes de países "donde se persigue a la prensa mientras se desatiende a sus víctimas".

La organización ha denunciado el éxodo periodístico que se ha intensificado por "el deterioro democrático de América Latina, la pérdida de espacios seguros de acogida en la región y el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos".

RSF califica, además, de precario e insuficiente el sistema español de acogida y protección internacional que expulsa a muchos exiliados a los pocos meses de llegar. La organización ha advertido, además, de "los riesgos" que plantea la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, vigente desde junio de 2026, para quienes necesitan protección internacional y "se enfrentan a procedimientos cada vez más restrictivos".

"Los periodistas latinoamericanos en el exilio son el único contrapoder frente a los regímenes autoritarios y los contextos de corrupción y violencia de los que huyen. Son también la memoria de sus países. Es nuestra obligación moral y democrática proteger urgentemente a un exilio intelectual desatendido", ha explicado Edith Rodríguez Cachera, presidenta de RSF España.

La organización ha exigido a los gobiernos iberoamericanos investigar de "manera independiente, rápida y exhaustiva los asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, garantizar que sus responsables materiales e intelectuales sean identificados y juzgados, establecer mecanismos regionales de seguimiento y reforzar la cooperación judicial para impedir que los autores de estos crímenes encuentren refugio en otros territorios".

La organización ha recordado su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en la que países como Argentina ocupa el puesto 98 de 180, Nicaragua el puesto de 168 y Cuba 160. En el caso de México, "la violencia contra los periodistas sigue siendo una de las principales amenazas para la libertad de prensa"; mientras Venezuela continúa siendo uno de "los países que más periodistas expulsa y donde el ejercicio del periodismo independiente está sometido a graves restricciones" y el Salvador con "su contexto de excepcionalidad jurídica que vive el país".

Ante este escenario, RSF reclama a los representantes de la comunidad iberoamericana reunidos en Madrid que la libertad de prensa se convierta en una prioridad de su agenda política. Para ello, pide acabar con la impunidad, reforzar los mecanismos de protección, frenar las demandas judiciales abusivas y garantizar el pluralismo informativo.

"Las instituciones españolas tienen una deuda histórica con el exilio latinoamericano, una región que abrió los brazos al exilio español. Pero, para empezar a saldarla, primero tienen que verlo", ha argumentado la presidenta de RSF.

Por ello, ha expresado el deseo de que España "además de sentar a la mesa a representantes de algunos de los gobiernos cuestionados por sus prácticas contra la libertad de prensa, sea capaz de escuchar y apoyar a sus víctimas.