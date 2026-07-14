RSF exige la liberación "inmediata" del periodista marroquí Ali Lmrabet detenido por las autoridades de su país

El periodista marroquí Ali Lmrabet - RSF

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Reporteros Sin Fronterasha denunciado este martes la detención del periodista marroquí Ali Lmrabet por parte de las autoridades de su país y ha exigido su liberación "inmediata".

Así lo ha señalado la entidad "profundamente" preocupada por "un nuevo episodio de la persecución" que Marruecos "lleva librando contra él desde hace años".

"Ali Lmrabet lleva exiliado en España cerca de dos décadas pero conoce ya lo que es vivir sufriendo cárcel, censura, prohibiciones y exilio por ejercer el periodismo con independencia en Marruecos", ha relatado.

En este sentido, RSF ha indicado que su detención "no es un hecho aislado" sino que "forma parte de una estrategia para silenciar a quienes se atreven a informar en un país donde el periodismo independiente ha sido erradicado por un régimen que lo ataca con mano de hierro".

Reporteros Sin Fronteras está tratando de que este caso tenga "la máxima repercusión internacional". "Porque cuando un periodista es atacado, la presión internacional puede marcar la diferencia", ha concluido.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) también ha pedido la liberación del periodista residente en Barcelona, "si no hay motivos jurídicos" que justifiquen su detención, que se produjo este domingo en el Aeropuerto de Tánger, donde viajaba por motivos personales.

En un comunicado este martes, la universidad ha mostrado su preocupación por esta detención, y ha recordado que el periodista ha participado desde hace años en "diversas actividades académicas y de reflexión sobre el periodismo, la libertad de expresión y los derechos humanos" de la UAB.

También han exigido a las autoridades marroquíes que informen "con la máxima celeridad y transparencia" sobre los motivos de la detención, y han reclamado que se apliquen todas las garantías jurídicas al periodista.