RTVE adquiere cinco nuevas miniseries europeas que llegarán "próximamente" a la programación

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López Sánchez, comparece de manera periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 25 de junio de 2026, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha anunciado este miércoles ha adquisición de cinco nuevas miniseries europeas, que llegarán "próximamente" a la programación.

Según ha explicado la Corporación pública, los títulos adquiridos son 'Toda una mujer' ('A woman of substance'), 'Las mujeres libres' ('Free women'), 'La gran quimera' ('The great chimera'), 'La directora' ('La preside') y 'La historia' ('La storia').

En concreto, ha avanzado que 'Toda una mujer' ('A woman of substance') es un drama de ocho episodios, escrito por Katherine Jakeways ('The Buccaneers') y protagonizado por la actriz británica Brenda Blethyn. Reimagina la novela de Barbara Taylor Bradford del mismo título ('Una mujer de sustancia').

Por otro lado, ha indicado que 'Las mujeres libres' ('Free women') es un drama de época ambientado en la Italia de 1942, que rozó los tres millones de espectadores y una cuota del 18% en la italiana RAI en su estreno a comienzos de marzo.

'La directora' ('La preside') también llega tras su paso por RAI, con cerca de cuatro millones de espectadores y cuotas del 24-27%. Cuenta la llegada de Eugenia Liguori como directora al Instituto Anna Maria Ortese, situado en un barrio muy humilde y donde la ilegalidad está a la orden del día.

Asimismo, 'La historia' ('La storia') se sitúa en 1941. Ida Ramundo, viuda y con una madre judía, es violada por un soldado alemán. Después del dolor y la vergüenza, descubre que está embarazada y da a luz en secreto a un bebé al que apodarán Useppe.

Por último, 'La gran quimera' ('The great chimera') es la adaptación de la novela 'La Gran Quimera' de M. Karagatsis. Este drama romántico emitido en la ERT griega traslada a la Grecia de 1931. Marina es hija de una madre soltera que se prostituye. Avergonzada, se refugia en la lectura y estudio. Tras casarse con Yannis, un capitán griego que conoce en su ciudad natal, se va a vivir a Siros. Apasionada por la lengua y la literatura de la antigua Grecia, descubre su patria adoptiva con una sensación de asombro que gradualmente dará paso a la desilusión y a la desesperación.