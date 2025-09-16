RTVE y Afammer impulsan la formación digital y audiovisual de mujeres en el mundo rural

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE Instituto ha suscrito este martes un convenio de colaboración con la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) para impulsar la formación digital y audiovisual a las mujeres y familias del medio rural.

En la presentación del convenio han participado la responsable de Relaciones Institucionales del Proyecto Haz, Sonsoles Miranda, y la presidenta nacional de Affamer, Carmen Quintanilla, quienes han suscrito esta colaboración que permite el acceso a cursos online de RTVE Instituto con descuentos de hasta el 100% en los programas de formación del Proyecto Haz para los miembros de las asociaciones adscritas a la confederación.

Por su parte, Quintanilla ha destacado que este convenio supone "un gran avance en el desarrollo de las zonas rurales" porque facilitará que las mujeres mejoren sus competencias digitales y tengan más oportunidades de acceder a un empleo. "La formación digital y audiovisual es hoy en día una herramienta imprescindible para romper barreras y generar nuevas oportunidades en el medio rural. Con este convenio, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad real y el futuro de las mujeres que sostienen nuestros pueblos", ha manifestado.

El convenio "permitirá acercar estos programas de formación al entorno rural, contribuyendo a la digitalización, el empoderamiento femenino y la creación de oportunidades en territorios que afrontan el reto demográfico", como han asegurado desde RTVE en una nota de prensa.

El acto, además, ha incluido un taller práctico en el que los participantes han aprendido a grabar un pódcast desde sus teléfonos móviles. "Es solo una parte de todo lo que hay en este proyecto. Hay cursos de todo tipo, incluido el propio curso de pódcast de 150 horas. También contamos con una parte importante de inteligencia artificial aplicada al audiovisual", ha destacado el responsable de Captación del Proyecto Haz, Carlos M. Lebrón.

CURSOS ONLINE DE 150 HORAS

La oferta formativa del Proyecto Haz cuenta con cursos online de 150 horas. Esta formación, dirigida a profesionales y personas interesadas en sector audiovisual, está financiada para la ciudadanía europea con los Fondos Next Generation UE.

El alumnado abona previamente un depósito de fianza y, una vez superado el curso, se devuelve el 100% del importe. En la oferta de los cursos se incluye: imagen, sonido, inteligencia artificial, negocio audiovisual o producción y medios. Además, los cursos están certificados por RTVE Instituto, con el respaldo del Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).