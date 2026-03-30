RTVE alerta del "intento de tutela" del PP tras su anuncio de impulsar una comisión de investigación en el Senado

Archivo - Vistas de Torrespaña, conocida como 'El Pirulí', desde el mirador inferior del Parque de la Cuña Verde de Latina, en Madrid. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El anuncio del Partido Popular (PP) para impulsar la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión de la Radiotelevisión Española (RTVE) supone un "intento de "tutela", como ha alertado la Corporación pública este lunes en un comunicado.

"La solicitud de esta comisión de investigación, orientada hacia el cuestionamiento de la actual línea informativa de RTVE, no parece corresponderse con las exigencias comunitarias en materia de independencia de los medios públicos. Por el contrario, se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo", afirma RTVE.

Así, RTVE muestra su "total" respeto institucional a la Cámara Alta y hace alusión al artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación, que señala que los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La Corporación recuerda que el audiovisual público cuenta con mecanismos de control, como la CNMC o la Comisión de Control Mixta, y considera que sustituir estos instrumentos por la investigación parlamentaria puede resultar en "una forma de juicio político". "Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un tribunal de medios, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales", advierte RTVE.

Asimismo, considera que en "el debate político actual se están planteando posiciones que, bien directamente o por tolerancia, cuestionan la propia existencia de RTVE, con expresiones y planteamientos inéditos" en la democracia. Unas posiciones que, según la Corporación, suponen "una amenaza directa" al papel que desempeña como "servicio esencial" para la ciudadanía.

Además, cuestionan que determinadas iniciativas respondan a un interés a mejorar el servicio público y se preguntan si se aplican criterios distintos en otros territorios "donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público".

EL PP PIDE UNA COMISIÓN EN EL SENADO QUE PARA PSOE "NACE MUERTA"

Este lunes, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su grupo impulsará la creación de una comisión de investigación en la Cámara Alta sobre la "corrupción directiva, financiera y patrimonial" de RTVE, con el objetivo de "rescatar y regenerar" este servicio público.

García ha señalado directamente al presidente de RTVE, José Pablo López, como "responsable de la ocultación y minimización" de informaciones sobre causas de corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo.

La dirigente 'popular' ha sostenido que la corporación pública "ha dejado de ser la televisión al servicio de todos para ser una radiotelevisión hecha a medida de Pedro Sánchez", y ha vinculado esta situación con un supuesto deterioro de la "calidad" informativa y de la "reputación" de la entidad.

Desde el PSOE, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Alfonso Gil, ha asegurado que la creación de la citada comisión sobre RTVE "nace muerta", tras conocerse que la Corporación pública cerró 2025 con un superávit superior a los 55 millones de euros y "mejores datos de audiencia".

Así lo ha señalado el socialista, quien ha calificado la iniciativa de los 'populares' como "un auténtico filibusterismo institucional al servicio de la confrontación política".

La semana pasada, el Consejo de Administración de RTVE aprobó por mayoría absoluta las cuentas auditadas de 2025, que reflejan un superávit de 55.670.000 euros, frente a los casi 13 millones de pérdidas de 2024. La Corporación recordó que el dinero pasará a las reservas de RTVE para atender a posibles contingencias en los próximos años, como avanzó su presidente, José Pablo López, en su última comparecencia ante el Parlamento.