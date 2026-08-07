RTVE anuncia cambios en las corresponsalías de TVE en Roma, Londres, Berlín y Lisboa para la próxima temporada - RTVE

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las periodistas Lara Siscar, Silvia Guerra, Melanie Stüber y Begoña Alegría serán las nuevas corresponsales de los servicios informativos de Televisión Española (TVE) en Roma (Italia), Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania) y Lisboa (Portugal), respectivamente, la próxima temporada.

Según ha detallado este viernes RTVE, Lara Siscar (Gandía, Valencia, 1977) asumirá a la corresponsalía de Televisión Española en Roma, en sustitución de Begoña Alegría, tras estar al frente de la de Lisboa en la última temporada.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Ramón Llull de Barcelona, Lara Siscar presentó el TD Fin de Semana durante seis años, labor que compaginó temporalmente con la presentación de 'Informe Semanal'.

Vinculada a TVE desde 2007, cuando se incorporó al Canal 24 horas, Lara Siscar ha sido reportera política para Telediarios y 'Los desayunos de TVE' y ha estado al frente de programas de debates y entrevistas y en coberturas informativas especiales, como la DANA de Valencia.

Lara Siscar ha sido enviada especial a Jerusalén y ha conducido el acto de Estado en memoria de las víctimas de la DANA y el encuentro con la sociedad civil del papa León XIV. En 2015 recibió el Premio al Talento Comunicativo de la Universidad Complutense.

En cuanto a Silvia Guerra (Madrid, 1975), RTVE ha indicado que sustituirá a Diego Arizpeleta en la corresponsalía de Londres. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, lleva 30 años ejerciendo el periodismo, las dos últimas décadas en TVE. En 2020 se incorporó al área de Internacional.

Silvia Guerra ha sido varias veces enviada especial a Irán y a la guerra de Ucrania. Ha cubierto otros acontecimientos, como la muerte de la reina Isabel de Inglaterra desde Londres, o la del papa Francisco desde Roma. También, las elecciones francesas o portuguesas.

Antes, Silvia Guerra contó en directo la actualidad política nacional en el Canal 24 horas y formó parte de los equipos de La 2 Noticias y el Telediario Fin de Semana.

Por su parte, Melanie Stüber (Schweinfurt, Alemania, 1988) llegará a la corresponsalía de Berlín, en sustitución de Alberto Freile. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga y Máster en Periodismo de Televisión de RTVE Instituto y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es fija por oposición en RTVE.

Stüber ha trabajado en 'La Mañana', el Telediario Matinal y en el Canal 24 horas, donde ha presentado boletines informativos.

Desde 2021 hasta la actualidad ha desarrollado su labor en el área de Sociedad del Telediario, con coberturas especiales como la visita del papa a España, la erupción del volcán de Grindavík en Islandia, incendios forestales, crisis sanitarias, crisis migratorias o los Premios Princesa de Asturias, y se ha especializado en temas de ciencia y espacio.

Además, Stüber ha acompañado al astronauta Pablo Álvarez en su formación en Colonia, ha participado en un vuelo parabólico con la astronauta Sara García, ha entrevistado al que fuera administrador de la NASA, Bill Nelson y ha cubierto la reciente vuelta a la Luna desde Cabo Cañaveral, Florida.

Respecto a Begoña Alegría (Vitoria, 1965) asumirá la corresponsalía de Lisboa en lugar de Lara Siscar.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, fue directora de los Informativos de TVE entre 2018 y 2019. En esta área, en la que comenzó en 1989 en el País Vasco, también fue adjunta a la jefatura de Nacional de los Telediarios (de 2008 a 2014), presentadora del Telediario Matinal y editora y presentadora del informativo de Madrid.

En la corresponsalía de Roma, de 2020 a 2026, ha cubierto la enfermedad y muerte del papa Francisco y el cónclave que eligió a León XIV, una cobertura especial de RTVE que mereció el Premio Ondas 2025 a mejor programa de actualidad. También, la muerte de Berlusconi, la crisis migratoria de Lampedusa, las elecciones que dieron la presidencia del Gobierno de Italia por primera vez a una mujer, Giorgia Meloni, o el impacto de la muerte de Maradona en Nápoles.