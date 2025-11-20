RTVE digitaliza sus fondos cinematográficos de los años 70 con imágenes inéditas

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha iniciado la digitalización de los fondos cinematográficos de los servicios informativos de TVE, que ha permitido rescatar imágenes inéditas de los años 70. Este contenido se suma a '20-N. 50 años del gran cambio' , la programación especial por el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

El Archivo de RTVE custodia una de las colecciones audiovisuales más valiosas de la historia contemporánea española. Con este proceso de digitalización, RTVE sigue avanzando en la preservación de la memoria audiovisual. Los rollos de celuloide que durante décadas permanecieron guardados en sus latas recuperan ahora su función original de contar la historia en forma audiovisual.

En relación con el 50 aniversario de la muerte de Franco, estas digitalizaciones han proporcionado una cantidad de valioso material inédito. Incluyen encuestas callejeras, despliegues de corresponsales, coberturas de acontecimientos políticos y sociales de la época, así como reportajes sobre la vida cotidiana tales como fiestas populares, actividad cultural, crisis económica, precios, y el Año Internacional de la Mujer en España.

La selección de contenidos, diseñada según las necesidades editoriales, se ha centrado en dos conjuntos de materiales. El primero es el fondo conocido como 'Noticias Francisco Franco', un archivo independiente creado en 1971 bajo el nombre original de Franco, que reúne cerca de 2.000 noticias relacionadas con el entonces jefe del estado, con grabaciones que abarcan desde 1958 hasta 1975.

Para el documental 'La foto' , el Archivo puso el foco en las imágenes de sus últimos años y su enfermedad, especialmente las registradas entre 1974 y 1975. Hasta ahora se han digitalizado unos 850 rollos, lo que ha multiplicado las imágenes disponibles de aquel periodo.

El segundo conjunto de trabajo es el de 'Noticias Nacional 1975', que reúne aproximadamente 13.000 informaciones de origen y contenido muy diversos. Este fondo agrupa grabaciones destinadas a los informativos diarios, los telediarios, los programas territoriales de la zona centro, los magazines de actualidad y los envíos de las corresponsalías.