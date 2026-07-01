RTVE firma un convenio de colaboración para investigar y desarrollar proyectos de IA

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López Sánchez, comparece de manera periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión Española ha suscrito un acuerdo de colaboración y la empresa Professor Octopus AI LAB para investigar y desarrollar proyectos de inteligencia artificial (IA) aplicada a la producción, creación y distribución audiovisual.

Además, la corporación utilizará la IA para los procesos de verificación y lucha contra la desinformación, según ha detallado en un comunicado.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de RTVE, José Pablo López, y el CEO de Professor Octopus, Carlos F. de Vigo. Al acto ha asistido también la consejera de RTVE María Solana.

Así, los campos concretos donde se desarrollará la colaboración serán modelos fundacionales de imagen y vídeo; herramientas de IA audiovisuales a medida; desarrollo de sistemas, herramientas, procesos, servicios, algoritmos y todo tipo de artefactos de validación, supervisión, detección de usos fraudulentos, 'fakes', y cualesquiera otros usos tendentes a la desinformación multimodales.

Professor Octopus, perteneciente al grupo Dr. Platypus & Ms. Wombat, dedicado a la producción audiovisual, cinematográfica y de videojuegos, está especializado en la investigación en IA aplicada a las industrias creativas y digitales.

El laboratorio es sin ánimo de lucro y ha sido cualificado como agente del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) por el Gobierno de Navarra, formando parte del ecosistema público-privado de investigación, desarrollo e innovación de la Comunidad Foral.