RTVE lanza 'Telerín', una nueva herramienta para descubrir la historia de TVE con inteligencia artificial - RTVE

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha lanzado este martes 27 de octubre 'Telerín', una nueva herramienta basada en inteligencia artificial con la que RTVE propone una forma diferente de descubrir los primeros años de la historia de Televisión Española coincidiendo con el 70º aniversario de la cadena pública.

Según ha explicado la Corporación pública, el acceso a la herramienta es gratuito a través de telerin.rtve.es/telerin y no requiere registro. Así, permite realizar preguntas sobre fechas, programas o protagonistas y descubrir los documentos, fotografías y vídeos históricos.

Entre otras acciones, 'Telerín' permite consultar la revista 'Tele Radio' desde el 31 de diciembre de 1957 hasta el 31 de diciembre de 1969. Sus páginas recogen la programación prevista de TVE y RNE, entrevistas, reportajes, artículos de opinión, portadas y publicidad que ofrecen un retrato tanto de la evolución de la radiotelevisión como de la sociedad española de aquellos años.

Por otro lado, la herramienta incorpora también ejemplares de 'TVE es noticia', publicación dirigida a los medios de comunicación que recogió las novedades de TVE entre 1967 y 1969, así como otras publicaciones propias dedicadas a la programación y a sus profesionales.

A estos fondos se suman más de 2.000 fotografías procedentes del archivo de 'Tele Radio', digitalizadas para este proyecto, y una selección de vídeos de la programación que se conserva de aquella etapa.

Además, la consulta de los registros de emisión digitalizados en el Archivo General de la Administración (AGA) permite contrastar la programación anunciada con las emisiones que finalmente se realizaron.

'Telerín' permite realizar consultas utilizando lenguaje natural, sin necesidad de conocer previamente cómo están organizados o catalogados los fondos. RTVE ha señalado que preguntar por una fecha, un programa o un protagonista permite localizar información y descubrir fotografías, publicaciones y vídeos relacionados.

Las respuestas incorporan enlaces a los documentos originales, de manera que cada usuario puede comprobar la información, acceder directamente a las fuentes y continuar explorando por su cuenta. Incluir referencias concretas, como una fecha o el nombre de un programa, ayuda a obtener resultados más precisos, ha explicado.

'Telerín' forma parte de un proyecto de innovación de la Cátedra RTVE-Universidad de Zaragoza, impulsado por el Archivo RTVE y desarrollado por la Dirección de Sistemas e Innovación de RTVE.