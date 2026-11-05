RTVE propone bloques informativos para la campaña del 29N, dejando fuera sus programas de actualidad

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MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión Española (RTVE) ha propuesto un plan informativo para la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre que incluye bloques sólo para partidos con representación en el Congreso y en sus informativos de mañana, mediodía y noche y su matinal La Hora de la 1, dejando fuera al resto de sus programas de actualidad.

Según este plan, recogido por Europa Press, el Telediario Matinal, las ediciones del Telediario de las 15:00 y las 21:00 horas, y el programa 'La Hora de La 1', que encabeza Silvia Intxaurrondo, ofrecerán diariamente durante la campaña "un bloque de duración variable, que vendrá determinado por la actualidad informativa".

El ente público recuerda que su duración habitual suele ser entre uno y tres minutos, aunque "los conteos de los tiempos asignados" se harán sobre "el agregado total asignado a cada formación durante toda la campaña".

Además, la propuesta contempla que el Canal 24 horas haga dos redifusiones en la franja de 10:00 a 14:00 horas del bloque informativo del Telediario Matinal, y por la tarde, entre las 16:00 y las 19:00 horas, una redifusión del bloque informativo del Telediario de las 15:00 horas.

Los restantes espacios de actualidad de TVE de mañana, tarde y noche, que habitualmente incluyen también entrevistas, debates y tertulias, quedan fuera del plan de cobertura que RTVE ha facilitado a la JEC.

LA REFERENCIA DEL 23J DE 2023

El tiempo dedicado a cada formación política a lo largo de la campaña se distribuirá tomando como "criterio preferente" los escaños obtenidos por cada formación en las generales de 2023 y se ofrecerán informaciones de las que entonces obtuvieron representación en el Congreso.

Para el reparto, RTVE ha tenido en cuenta las nuevas formaciones y coaliciones que se presentan a estas elecciones, que en el caso del espacio a la izquierda del PSOE ha variado su composición. Así, los integrantes de la coalición Sumar de 2023 ahora se reparten entre Frente Amplio, Podemos y sus coaliciones territoriales de Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares.

Según la propuesta de la corporación pública, al final de campaña el PP habrá protagonizado el 38,96% de los bloques informativos (más la mitad del 0,57% de la coalición que comparte con UPN), el PSOE habrá tenido el 34,67%, Vox un 9,45%, Frente Amplio, el 6% y Podemos, el 0,86%, aunque a estas dos formaciones se le suma la parte alícuota del 1,1% reservado a la coalición Valenciana con Compromís, el 0,29% de su alianza con Nueva Canarias, y el 0,29% de la marca balear Ara Més.

En cuanto a las formaciones de ámbito territorial, ERC y Junts tendrán un 2% cada uno, Bildu un 1,7%, el PNV un 1,4%, y el BNG y CC un 0,29% cada uno.

SIN EXTRAPARLAMENTARIOS

También esgrime RTVE la instrucción de 2015 de la Junta Electoral Central (JEC) que regula el tratamiento para los "grupos políticos significativos". Se considera como tales a los que obtuvieran al menos el 5% de los votos en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión y se especifica que su cobertura no podrá ser "igual o superior" a la dedicada a las candidaturas que lograron representación.

Y ahí ha quedado fuera Se Acabó la Fiesta (SALF) de Luis 'Alvise' Pérez Fernández, pues aunque obtuvo tres escaños en las europeas de 2024, no llegó a ese mínimo del 5% nacional, sino que quedó rozando el 4,6%. Antes de entrar en el Congreso, Podemos sí fue considerado grupo político significativo tras hacerse con un 7,9% de los sufragios en las europeas de 2014.

En cuanto a las entrevistas, TVE hará hueco a los candidatos a la Presidencia del Gobierno de las formaciones que obtuvieron representación parlamentaria, de menor a mayor. Se emitirán en La Hora de La 1 de lunes a viernes y en emisión simultánea con el Canal 24 horas. Empezarán CC y Ara Més el viernes 13 de noviembre y cerrará el PP el día 27.

"El tiempo de cada entrevista seguirá un criterio de proporcionalidad según su representación. La más amplia será de 30 minutos (el PP) y la más breve, de cuatro minutos", precisa RTVE. En el caso de los partidos que no tienen grupo parlamentario y cuentan con menor representación y, como compensación por su ausencia en los debates de RTVE, tienen asignado un tiempo muy superior al que le correspondería por su representación parlamentaria.

MANTIENE SU IDEA DE TRES DEBATES

Respecto a los debates, mantiene su oferta de emitir tres: un 'cara a cara' el 17 de noviembre entre el socialista Pedro Sánchez, y el 'popular' Alberto Núñez Feijóo; un 'Debate a 8' el día 23 con los portavoces de formaciones con grupo propio en el Congreso (PSOE, PP, Vox, Frente Amplio, ERC, Junts, PNV y Bildu y un 'Debate a 4', el día 26 con Sánchez, Feijóo, Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

Las fechas podrían cambiar en función de las negociaciones que mantienen abiertas los partidos y todos los debate se emitirían en horario de máxima audiencia La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional, RNE, Radio 5, Radio Exterior de España, la web de RTVE.es y la plataforma RTVE Play. Además, RTVE podría emitir debates producidos por otros operadores, previa comunicación a la JEC.

Y, con el fin de garantizar los principios de pluralismo político, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa, el ente público ofrecerá, como medida compensatoria a las formaciones políticas que no participen en alguno de los debates previstos, entrevistas en la Hora de La 1, "con tiempos superiores a los que les corresponderían por estricta proporcionalidad".