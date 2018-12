RTVE ha realizado 188 contrataciones desde que Rosa María Mateo es administradora única provisional

Publicado 28/11/2018 14:47:41 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha informado de que desde el pasado 30 de julio se han realizado 188 contrataciones, 82 de ellos han sido "de corta duración para cubrir bajas por enfermedad, permisos de maternidad y algunos de prácticas".

Así lo ha asegurado este miércoles 28 de noviembre Mateo durante la que ha sido su tercera comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, al ser preguntada por la senadora de Foro Asturias Rosa María Domínguez por el número de contratos realizados desde que administrador.

"34 de ellos, a fecha de hoy, ya se han extinguido. 24 de esos contratos realizados en este periodo son personas que ya habían sido contratadas por la anterior Dirección y se les ha repescado", ha detallado Rosa María Mateo.

Respecto a cuántos se han hecho en Informativos, Mateo ha indicado que ascienden a 36 contratos (24 para TVE; 7 para RNE; y 5, para Centros Territoriales de RTVE). "El resultado final de todos estos movimientos de altas y teniendo en cuenta las bajas que se han producido, es que a 31 de octubre la plantilla se ha incrementado en 17 personas con contrato temporal, respecto a la plantilla existente en el mes de junio", ha subrayado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Rivera le ha interpelado sobre si es cierto que se han adjudicado más de 90 contratos de servicios por valor de 13 millones de euros, a lo que Rosa María Mateo ha respondido que, desde su llegada a la Corporación, se han adjudicado 74 contratos de servicios tras su licitación pública, con una cuantía media de 231.000 euros y su importe total supera "ligeramente" los 17 millones de euros.

Así, la responsable de la Corporación pública ha aclarado que de estos hay diez contratos que representan el 80% del gasto y que se trata de "servicios necesarios para que RTVE funcione cada día", como por ejemplo los servicios de comedores y cafeterías, los de soporte y mantenimiento de productos y licencias IBM o los de seguridad de los centros territoriales de Murcia, Valencia o Baleares, entre otros.

Desde el PSOE, el senador José Carmelo Cepeda le ha pedido una valoración "del hecho de que exjefes de informativos con el anterior Gobierno del PP reclamen más de 180.000 euros por discriminación ideológica". "Respeto la capacidad de todos los trabajadores a reclamar lo que consideren oportuno en defensa de sus intereses", ha afirmado Mateo.

Respecto a la supuesta discriminación ideológica, Rosa María Mateo ha defendido que los equipos directivos "se conforman con criterios de profesionalidad y confianza", y ha tachado de "excepcional y sorprendente que se interpongan demandas por el personal reubicado, que vuelve a desempeñar las funciones propias de su grupo profesional y acordes con su experiencia, en algún caso, con categoría de subdirección".

Según Rosa María Mateo, "las personas a las que los hoy demandantes sustituyeron en su día no interpusieron reclamaciones y volvieron a reintegrarse en sus funciones con normalidad". "Yo creo que es una cuestión de ética personal", ha apostillado.

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte, los parlamentarios del Partido Popular han criticado la pérdida de liderazgo en las audiencias, la "purga" de profesionales y el "sectarismo"; así como le han reprochado su "desprecio" tanto a la Comisión de control parlamentario, como al propio grupo 'popular' porque, en su opinión, "no le bailan el agua".

Además, los 'populares' han criticado las respuestas que ofrece Rosa María Mateo a las preguntas que le plantean los parlamentarios 'populares', con replicas como "no lo sé" o "no tengo datos" por lo que han vuelto a pedir su dimisión.

"Mi voluntad de responder con sinceridad y sin ocultación es incuestionable, aunque lamentablemente no consiga siempre conocer cada incidencia de las que pasan en TVE, un lugar donde me paso 12 horas y juro que no estoy viendo los árboles del jardín", ha defendido, para zanjar: "Considero que por su puesto puedo seguir al frente de RTVE y de momento no voy a tirar la toalla".

Durante su comparecencia ante la Comisión, Rosa María Mateo ha reconocido las "audiencias no remontan" y ha defendido que las "audiencias altísimas" en estos momentos se obtienen gracias a los "realities". "Mientras yo sea administradora única provisional les aseguro, les juro que nunca habrá programas de este tipo", ha declarado, al tiempo que ha señalado que RTVE está intentado realizar unas "noticias muy serias y muy plurales".

Finalmente, la responsable de RTVE ha afirmado que "ninguna representación legal" de los trabajadores de la Corporación -ni el Comité de Empresa ni el Consejo de Informativos-- le han trasladado la preocupación de los profesionales por la bajada de audiencia.