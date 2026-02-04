RTVE renueva 'La Revuelta' de David Broncano hasta 2028

Archivo - David Broncano - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha aprobado la renovación de 'La Revuelta' de David Broncano para las temporadas 2026-2027 y 2027-2028, por 31,5 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del acuerdo que ya se ha firmado.

Las citadas fuentes han indicado que la renovación del formato que se emite en el 'access prime time' de La 1 se negoció y aprobó el pasado mes de diciembre. El nuevo acuerdo prevé la realización de 320 programas del show de humor, con entrevistas y actuaciones.

En abril de 2024, el Consejo de Administración de la Corporación pública RTVE dio el visto bueno al fichaje de David Broncano por un importe de 28 millones de euros, 14 millones por temporada.

Entonces, la polémica contratación salió adelante con los votos de la presidenta interina recién nombrada, Concepción Cascajosa, y los consejeros Ramón Colom, Roberto Lakidain y Juan José Baños, todos ellos propuestos para su cargo por el PSOE. En contra votaron los representantes del PP (Carmen Sastre, Consuelo Aparicio y Jenaro Castro); y se abstuvieron el consejero propuesto por IU y Podemos (José Manuel Martín Medem).

En esta ocasión, según las fuentes consultadas por Europa Press, la renovación de 'La Revuelta' no ha tenido que pasar por el Consejo de Administración y ha sido acordada por el presidente de la Corporación, José Pablo López.