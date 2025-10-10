RTVE retransmite este domingo en directo el desfile y los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional

Dos aviones A400m durante los ensayos previos del próximo 12 de octubre, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). En el desfile aéreo del Día de la Fiesta Naciona participarán 45 aviones y 29 helicópteros. Un total de 74 aeronaves. - Eduardo Parra - Europa Press

RTVE retransmitirá este domingo 12 de octubre en directo el tradicional desfile militar y los actos oficiales del Día de la Fiesta Nacional, que presiden los Reyes junto a la princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

Según ha informado la Corporación pública, la celebración podrán seguirse en todos los canales de RTVE: en La 1, Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Noticias y RTVE Play.

El acto central será el desfile aéreo y terrestre en Madrid, en el que participarán casi 3.900 efectivos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones.

De este modo, la programación especial en Televisión Española será protagonista en La 1 y el Canal 24 horas, que comenzarán a informar sobre esta jornada a las 8.00 horas. A las 9.00 arrancará el programa especial del 12 de octubre, con múltiples puntos de directo tanto en Madrid como en Zaragoza.

En la plaza de Neptuno de Madrid estarán los periodistas de Xabier Fortes, Yolanda Ferrer y Alejandro Riego junto al capitán Manuel Cuenca, mientras que en Torrespaña estarán Marc Sala y Lourdes Maldonado, junto al coronel Miguel Alejandre, de la organización del desfile, y el divulgador Sergio Hidalgo.

Así, RTVE ha señalado que l desfile podrá seguirse de forma íntegra a partir de las 10.45 horas y al terminar habrá una edición especial del programa 'Audiencia abierta', en directo en La 1 y el Canal 24 horas. El Telediario 1 del domingo será una edición especial emitida desde los alrededores del Palacio Real, donde los Reyes ofrecerán su tradicional recepción del 12 de octubre.

Por su parte, Radio 5 hará una retransmisión especial informativa desde las 10.50 horas y hasta finalizar el desfile. Estará conducida por Carlos Navarro acompañado en el estudio de un experto en protocolo y, en la unidad móvil en el centro de Madrid, estarán Mar Lupión, experta en Defensa, y Lucía Yeste, especialista de RNE en Casa Real, para analizar todos los pormenores. Un reportero de RNE a pie de calle dará cuenta de todos los detalles.